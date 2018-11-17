2018-11-17T12:21:50+03:00
Общество

Южный Урал возглавил список регионов, где живут самые агрессивные водители

Лихачи сами признались в любви к быстрой езде
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Исследование в разных городах страны провели эксперты «Авито Авто». В опросе приняли участие более 5 тысяч российских водителей. Их попросили честно рассказать о своем стиле вождения и опыте участия в ДТП. Выяснилось, что больше всего водителей, предпочитающих агрессивный стиль вождения, проживают в Челябинской области.

В собственной «агрессивности» признались 29% челябинских лихачей. Второе место в рейтинге заняла Свердловская область с результатом 24%.

В пятерке также оказались Новосибирская, Пермская, Ростовская область и Краснодарский край.

Спокойнее всего на дорогах Ставропольского края, где быструю езду любят только 14% водителей, а 44% — вообще ни разу не попадали в ДТП.

По данным экспертов, самыми аварийно-опасными регионами признали Пермский край и Татарстан. Там четыре из пяти водителей хотя бы один раз становились участниками ДТП. Выходит, что агрессивный стиль вождения напрямую не связан с аварийностью. Например, в «агрессивном» Челябинске никогда не попадал в аварию каждый четвертый опрошенный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске полицейский, прогуливаясь с семьей, задержал рецидивиста
Под Челябинском очевидцы сняли на видео крупный пожар
В Челябинской области установили первую в мире кормушку для йети
В субботу Челябинску обещают шквалистый ветер
Пьяный бесправник набросился с матом на полицейского в Челябинской области
Убивший девушку и покалечивший еще троих водитель иномарки сел за руль пьяным и превысил скорость
Житель Челябинска, избивший 11-летнего школьника, предстанет перед судом
В Челябинске пожарные спасли из огня двух детей и их пьяного деда
Жители Магнитогорска устроили в магазине драку со стрельбой
На Южный Урал запретили ввозить 14 тонн сливочного масла, растаявшего в пути
В Миассе умный пес помогает хозяйке носить покупки из магазина
Читателей «Комсомолки» наградили призами
В Челябинской области годовалая девочка получила ожог, попробовав бытовую химию на вкус
Совёнок атаковал иномарку жительницы Магнитогорска
Банк УРАЛСИБ предоставил корпоративным клиентам возможность открытия счетов и совершения операций в гонконгских долларах
Пожар на мебельном складе в Челябинске перекинулся на вышку сотовой связи
Более 7 лет непрерывных разговоров: оператор Tele2 озвучил активность бизнес-клиентов
13 миллиардов рублей получит Челябинская область на решение экологических проблем
На окраине Челябинска нашли пропавшего два месяца назад мужчину
Адвокат из Челябинска принес в Следственный комитет миллионную взятку в валюте
Сломавшего нос полицейскому парня посадили в колонию на год в Челябинской области
УФАС заставило магазин убрать воздушный шар с саморекламой в Челябинской области
Странника из Тюмени спасли в горах под Усть-Катавом
Блогер из Челябинска Наталья Краснова стала самой сексуальной женщиной страны
Лесники вышли на поиск черных заготовителей елок в Челябинской области
Убивших заключенного сотрудников колонии отправили на нары в Челябинской области