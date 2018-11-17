Южный Урал возглавил список регионов, где живут самые агрессивные водители

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-17T12:21:50+03:00

Лихачи сами признались в любви к быстрой езде

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Исследование в разных городах страны провели эксперты «Авито Авто». В опросе приняли участие более 5 тысяч российских водителей. Их попросили честно рассказать о своем стиле вождения и опыте участия в ДТП. Выяснилось, что больше всего водителей, предпочитающих агрессивный стиль вождения, проживают в Челябинской области.

В собственной «агрессивности» признались 29% челябинских лихачей. Второе место в рейтинге заняла Свердловская область с результатом 24%.

В пятерке также оказались Новосибирская, Пермская, Ростовская область и Краснодарский край.

Спокойнее всего на дорогах Ставропольского края, где быструю езду любят только 14% водителей, а 44% — вообще ни разу не попадали в ДТП.

По данным экспертов, самыми аварийно-опасными регионами признали Пермский край и Татарстан. Там четыре из пяти водителей хотя бы один раз становились участниками ДТП. Выходит, что агрессивный стиль вождения напрямую не связан с аварийностью. Например, в «агрессивном» Челябинске никогда не попадал в аварию каждый четвертый опрошенный.

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