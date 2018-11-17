На Южном Урале начали штрафовать смозанятых граждан

СЕГОДНЯ 15:08 2018-11-17T15:08:36+03:00

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Не успела Госдума принять закон о самозанятых гражданах, как, буквально, на следующий день частный репетитор из Челябинска получил из налоговой требование отчитаться о доходах. Мужчина выложил "письмо счастья" в интернет.

По его словам, в прошлом году он «вышел из тени» и встал на учет в налоговой инспекции, как самозанятый. По закону это означает, что сейчас челябинец находится на налоговых каникулах до конца 2018 года. Все это время он не обязан платить налоги и отчитываться по доходам.

— Однако налоговики обвиняют меня в том, что я не предоставил налоговую декларацию за 2017 год. И сейчас, видимо, я должен заплатить им штраф в размере 1000 рублей, — пишет автор поста.

Публикация вызвала в сети волну обсуждений. Большинство пользователей обвинили автора в излишней законопослушности. Мол, сам, виноват, сидел бы тихо и проблем бы не было. Впрочем, некоторые предположили, что репетитор неверно растолковал требование налоговой. Скорее всего, его просят отчитаться, не как самозанятого, а как лицо, занимающееся частной практикой.

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