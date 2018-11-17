Из торгового центра в Копейске эвакуировали посетителей

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-17T15:50:06+03:00

Взрослые и дети выбегали на улицу без верхней одежды

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Вечером 17 ноября в крупном ТРК «Слава» Копейска сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей попросили незамедлительно покинуть помещения. По словам очевидцев многие выбежали на улицу с детьми и без верхней одежды. Одеться не успели - возле гардероба столпотворение. Из кинозалов людей выводили через запасной выход.

«Гарью не пахнет. Огня и дыма не видно», — пишут в социальных сетях участники событий.

К зданию торгового центра прибыли два пожарных расчета. Огнеборцы вошли в ТРК, но находились там не долго. Посетителям объяснили, что произошло ложное срабатывание противопожарной сигнализации. Спустя час торговый центр продолжил работу в прежнем режиме.

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