Из торгового центра в Копейске эвакуировали посетителей
Вечером 17 ноября в крупном ТРК «Слава» Копейска сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей попросили незамедлительно покинуть помещения. По словам очевидцев многие выбежали на улицу с детьми и без верхней одежды. Одеться не успели - возле гардероба столпотворение. Из кинозалов людей выводили через запасной выход.
«Гарью не пахнет. Огня и дыма не видно», — пишут в социальных сетях участники событий.
К зданию торгового центра прибыли два пожарных расчета. Огнеборцы вошли в ТРК, но находились там не долго. Посетителям объяснили, что произошло ложное срабатывание противопожарной сигнализации. Спустя час торговый центр продолжил работу в прежнем режиме.
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