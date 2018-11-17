Две жительницы Челябинска устроили драку в самолете «Коломбо – Екатеринбург»
Инцидент произошел 15 ноября во время полета из Шри-Ланки в Екатеринбург. Две дамы сначала оскорбляли екатеринбуржца, а потом несколько раз ударили по лицу — рассекли губу и разбили нос.
По словам уральца, конфликт между ними начался еще две недели назад, когда они вместе летели на отдых в Коломбо. Женщинам не понравилось, что он откинул назад спинку кресла. Этим действием, сосед, якобы, доставил неудобство восьмимесячному ребенку, который находился на коленях у одной из дебоширок. На обратном пути дамочки припомнили ссору. Они дождались, когда жена пассажира уйдет в туалет, и, буквально, набросились на него с кулаками.
Потерпевший уже написал заявление в полицию. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
— Личности нарушительниц порядка уже установлены. Обе женщины — 50-летняя пассажирка и ее дочь являются уроженками Челябинска, — сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.