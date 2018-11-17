2018-11-17T19:03:56+03:00
Спорт

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Соревнования проходили в японском городе Обихоро
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Валерий ЗвонаревФото: Валерий Звонарев
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Южноуральская спортсменка преодолела дистанцию в 500 метров за 37, 87 секунды. Это время принесло ее третье место. Серебро досталось австрийке Ванессе Херцог, а золото завоевала японка Нао Кодайре.

На этой дистанции Ольга Фаткулина показала лучший результат среди спортсменок российской сборной. Россиянки Ангелина Голикова и Дарья Кочанова на пьедестал не попали. Они заняли 4 и 5 место.

Серебряный призер Олимпиады в Сочи 2014 Ольга Фаткулина воспитанница челябинской спортивной школы имени Лидии Скобликовой. За спортивные достижения Ольгу нередко называют «второй Скобликовой».

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