Жителям Челябинска предложили стать помощниками Деда Мороза для животных

СЕГОДНЯ 07:18 2018-11-18T07:18:12+03:00

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В Челябинском зоопарке объявили акцию «Помощник Деда Мороза». Она проводится каждый год. Горожанам предложили на один день стать помощниками зимнего волшебника и подготовить подарки для питомцев.

— 18 ноября можно оставить презенты на кассе зоопарка в специальном контейнере. Мы обязательно передадим их нашим питомцам, — рассказали в Челябинском зоопарке.

КСТАТИ

Какие подарки можно принести питомцам

— резиновые или пластиковые игрушки;

— резиновые или кожаные мячи;

— кожаные аксессуары — например, ремни;

— канаты.