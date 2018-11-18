Жителям Челябинска предложили стать помощниками Деда Мороза для животных
Горожан призывают принести подарки в зоопарк
Подарки от посетителей передадут животным зоопарка. Фото: Мария ЛЕНЦ.
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В Челябинском зоопарке объявили акцию «Помощник Деда Мороза». Она проводится каждый год. Горожанам предложили на один день стать помощниками зимнего волшебника и подготовить подарки для питомцев.
— 18 ноября можно оставить презенты на кассе зоопарка в специальном контейнере. Мы обязательно передадим их нашим питомцам, — рассказали в Челябинском зоопарке.
КСТАТИ
Какие подарки можно принести питомцам
— резиновые или пластиковые игрушки;
— резиновые или кожаные мячи;
— кожаные аксессуары — например, ремни;
— канаты.