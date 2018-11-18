2018-11-18T07:18:12+03:00
Дом. Семья

Жителям Челябинска предложили стать помощниками Деда Мороза для животных

Горожан призывают принести подарки в зоопарк
Сергей УФИМЦЕВ
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Подарки от посетителей передадут животным зоопарка. Фото: Мария ЛЕНЦ.Подарки от посетителей передадут животным зоопарка. Фото: Мария ЛЕНЦ.
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В Челябинском зоопарке объявили акцию «Помощник Деда Мороза». Она проводится каждый год. Горожанам предложили на один день стать помощниками зимнего волшебника и подготовить подарки для питомцев.

— 18 ноября можно оставить презенты на кассе зоопарка в специальном контейнере. Мы обязательно передадим их нашим питомцам, — рассказали в Челябинском зоопарке.

КСТАТИ

Какие подарки можно принести питомцам

— резиновые или пластиковые игрушки;

— резиновые или кожаные мячи;

— кожаные аксессуары — например, ремни;

— канаты.

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