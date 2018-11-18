Пропавшую на ЧМЗ жительницу Челябинска не могут найти уже две недели
Гунел Валех Кызы Багирова разыскивается с 4 ноября
Горожанка пропала без вести в начале ноября.
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31-летняя челябинка Гунел Валех Кызы Багирова пропала без вести 4 ноября. Она вышла из дома по адресу ул. Жукова, 25, и с тех пор ее никто не видел. Горожанку не могут найти уже две недели.
По данным волонтерского движения «Легион-СПАС», пропавшая на ЧМЗ челябинка была одета в синюю куртку, розовую юбку, платок с цветами и коричневые кроссовки.
Всем, кто что-либо знает о местонахождении Гунел Багировой, просят позвонить в полицию или на горячую линию поискового движения (351) 277-79-11.
ПРИМЕТЫ
На вид 25-30 лет, рост 160 см. Черные длинные волосы, карие глаза, прямые черные брови. Среднее телосложение.