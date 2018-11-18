2018-11-18T11:59:56+03:00
Общество

Дубровский отреагировал на видеообращение замерзающих жителей Катав-Ивановска

Губернатор Челябинской области отправил главу района помогать людям
Сергей УФИМЦЕВ
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Борис Дубровский поручил помочь жителям Катав-Ивановска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Борис Дубровский поручил помочь жителям Катав-Ивановска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
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Глава региона посмотрел видеообращение жителей Катав-Ивановска, пожаловавшихся на коммунальный ад. Люди живут в старых двухэтажках на улице Стройгородок, в которых нет отопления. Пенсионеры утверждают, что в их домах образовались трещины после землетрясения, произошедшего на Урале 5 сентября 2018 года. Кроме того, жильцы жалуются, что им приходится ходить в туалет на улице.

Сегодня, 18 ноября, губернатор Борис Дубровский отреагировал на видеообращение.

— Глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин в ближайшее время выедет на место и встретится с жителями. Он представит четкий план решения проблем с конкретными сроками, — заявили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Пока непонятно, действительно ли связаны трещины в домах с землетрясением. Тем не менее, здания будут проверять и принимать меры.

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