2018-11-18T14:22:16+03:00
Общество

Полицейский спас человека из горящей квартиры в Челябинске

Он оказался на месте ЧП раньше пожарных
Сергей УФИМЦЕВ
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Двое полицейских заметили пламя на балконе квартиры на 10 этаже. Один из них остался в патрульной машине вызывать пожарных, а второй ринулся в подъезд.

ЧП случилось днем в многоэтажке на ул. Косарева в Челябинске. Полицейский взломал дверь в квартиру, где был пожар, и забежал внутрь. На полу он увидел хозяина, который был без сознания. Офицер взвалил его на плечи и вынес из полыхающей комнаты. Уже в подъезде его встретили подоспевшие пожарные.

Пострадавший сейчас находится в больнице. У него ожог верхних дыхательных путей и отравление угарным газом. А отличившегося полицейского начальство решило наградить.

— Это лейтенант Денис Пономарев. Он служит инспектором патрульно-постовой службы. Сейчас решается вопрос о его поощрении, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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