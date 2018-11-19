Ложка картошки и два хвоста: жительница Магнитогорска решила жаловаться президенту на школьные обеды

СЕГОДНЯ 03:59 2018-11-19T04:00:34+03:00

В соцсетях обсуждают фото блюда из детского меню за 40 рублей

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На тарелке — два хвоста минтая и пара ложек гарнира в виде картофельного пюре. Такая порция возмутила маму одного из школьников Магнитогорска. Она выложила фото блюда в соцсети.

— Завтрак в школе № 7. Это не смешно, такое позорище. Приберегу это до следующей прямой линии с президентом. Директор школы, вам не стыдно? — написала в группе «Подслушано (Магнитогорск)» в VK Евгения Федорова.

Она же провела опрос среди подписчиков группы по поводу школьного питания. Согласно результатам, почти половина из 600 опрошенных отметили, что их дети тоже часто жалуются на невкусную и холодную еду в учебных заведениях. Хорошее питание отметила треть респондентов.

— Очень маленькая порция. Даже на 40 рублей, — прокомментировала пост Антонина Сафина.

— А что хотели — шашлыки что ли? — написал Сергей Самородов.

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