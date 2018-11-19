Жители Челябинской области ополчились против строительства детской площадки на месте парковки
Это не шутка. В Челябинской области жильцы высотки возмущены, что их двор благоустраивают. Им больше нравилась пустая площадь, на которой отлично стояли автомобили.
— На улице Победы во дворе домов 20 и 18 на месте автомобильной парковке началось строительство несанкционированной детский площадки! Жильцы дома 20 против этого строительства, потому что все делается пе по правилам! — написал Петр Крапивин в группе «Инцидент Миасс» в VK.
Парадоксальная ситуация сделала свое дело: пост быстро распространился по различным пабликам в соцсетях. Люди возмущены.
— Несанкционированная детская площадка — это что-то новенькое! — прокомментировала София Шульц.
— Смешно. Сквозь слезы. Вы только вдумайтесь: на месте автостоянки строят детский городок... но жители против. Кошмар просто! — написала Наталья Касимова.
Впрочем, автора поста не одинок в своем протесте. Его поддержали многие соседи-автомобилисты.
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