2018-11-19T04:01:02+03:00
Общество

Жители Челябинской области ополчились против строительства детской площадки на месте парковки

Качели и горки притесняют автомобили
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Это не шутка. В Челябинской области жильцы высотки возмущены, что их двор благоустраивают. Им больше нравилась пустая площадь, на которой отлично стояли автомобили.

— На улице Победы во дворе домов 20 и 18 на месте автомобильной парковке началось строительство несанкционированной детский площадки! Жильцы дома 20 против этого строительства, потому что все делается пе по правилам! — написал Петр Крапивин в группе «Инцидент Миасс» в VK.

Парадоксальная ситуация сделала свое дело: пост быстро распространился по различным пабликам в соцсетях. Люди возмущены.

— Несанкционированная детская площадка — это что-то новенькое! — прокомментировала София Шульц.

— Смешно. Сквозь слезы. Вы только вдумайтесь: на месте автостоянки строят детский городок... но жители против. Кошмар просто! — написала Наталья Касимова.

Впрочем, автора поста не одинок в своем протесте. Его поддержали многие соседи-автомобилисты.

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