2018-11-19T05:01:40+03:00
Происшествия

Курганский «Форсаж»: автобусы устроили на городской дороге гонки и аварию

Об этом рассказали в соцсетях пострадавшие пассажиры
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: Игорь АзмунФото: Игорь Азмун
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В группе «Типичный Курган» выложили фото маршрутного автобуса, который едва не влетел в бетонный забор. ДТП произошло утром 17 ноября. Очевидцы сообщают, что ПАЗик пытался гоняться с другим автобусом, и в результате его занесло.

— Я в этом автобусе сидел! В итоге — ушиб грудной клетки и шишка на затылке, — написал Игорь Азмун.

— «Форсаж» по-кургански! — прокомментировал подписчик группы Вячеслав Лушпинь.

Большинство раскритиковали поведение водителей маршруток. Однако, у него есть свои причины.

— Если действительно были гонки, то виноват и водитель, и компания, потому что создала такие условия! Дело в том, что водители сидят на проценте. То есть, чем больше пассажиров привезли, тем больше заработали. У меня родственник водителем ПАЗика работал. Говорит: если бы посадили на нормальный оклад, то все бы водители ездили спокойно, — пояснил Александр Менщиков.

Однако, жители Кургана заметили, что это не оправдывает водителей. Ведь они рискуют здоровьем и жизнями людей.

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