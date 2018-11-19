2018-11-19T05:02:09+03:00
Происшествия

Террористка, подорвавшая себя на КПП в Грозном, жила в Челябинской области

Девушка мечтала стать учительницей, как ее мама
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: telegram-канал «Оперативная линия»Фото: telegram-канал «Оперативная линия»
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Вечером 17 ноября молодая смертница подорвала себя рядом с контрольно-пропускным пунктом полиции на окраине Грозного. Другие люди не пострадали. Силовики Чечни установили личность террористки. Фото ее паспорта разместил telegram-канал «Оперативная линия».

По информации из документа, Карине Спиридоновой было 25 лет. Она родилась в адыгейском селе. В прошлом году девушка получила загранпаспорт в Челябинской области. Там же (Чесменский район, поселок Березинский) она была зарегистрирована с 2014 года. Училась, занималась волейболом, хотела стать педагогом, как мама, сообщают чеченские СМИ. Карина жила на Южном Урале с сестрой и мамой, а потом вышла замуж и переехала в Дагестан.

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