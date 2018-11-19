В Челябинской области маршрутка опрокинулась после столкновения с иномаркой
В Магнитогорске возле Цемзавода вечером 18 ноября столкнулись маршрутное такси и «Шевроле Лачетти». От удара маршрутку опрокинуло на бок.
— Сегодня, выйдя с работы в 20:15, увидел аварию. Это Цемзавод, возле остановки. Марку красной машины не разглядел, близко не фотографировал, а на боку газель 15-го маршрута. Газели прилетело в бочину, и опрокинуло на бок. Пострадавших вроде нет, — пишет очевидец в группе во ВКонтакте «На дорогах Магнитки».
По словам свидетелей ДТП, столкновение произошло из-за неудачного маневра маршрутчика.
— В это время там пассажиров нет, обычно на Цемзаводе они частенько пустые разворачиваются, вот, может, и был какой-нибудь маневр маршрутного такси, а тут — встречка.
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