В Челябинской области маршрутка опрокинулась после столкновения с иномаркой

СЕГОДНЯ 05:44 2018-11-19T05:45:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Магнитогорске возле Цемзавода вечером 18 ноября столкнулись маршрутное такси и «Шевроле Лачетти». От удара маршрутку опрокинуло на бок.

— Сегодня, выйдя с работы в 20:15, увидел аварию. Это Цемзавод, возле остановки. Марку красной машины не разглядел, близко не фотографировал, а на боку газель 15-го маршрута. Газели прилетело в бочину, и опрокинуло на бок. Пострадавших вроде нет, — пишет очевидец в группе во ВКонтакте «На дорогах Магнитки».

По словам свидетелей ДТП, столкновение произошло из-за неудачного маневра маршрутчика.

— В это время там пассажиров нет, обычно на Цемзаводе они частенько пустые разворачиваются, вот, может, и был какой-нибудь маневр маршрутного такси, а тут — встречка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.