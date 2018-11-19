Житель Челябинска устроил смертельное ДТП на каршеринговом автомобиле

СЕГОДНЯ 06:25 2018-11-19T06:35:57+03:00

По словам очевидцев, он был пьян

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Авария произошла в центре Челябинска, в ночь на воскресенье, 18 ноября. На пересечении улиц Свободы и Труда столкнулись арендованный Lifan и Toyota.

— Toyota ехала по Труда, а каршеринговый Lifan летел по Свободы. Удар пришелся в бок. Водитель Toyota погиб на месте, а его пассажирку зажало в салоне, ее вызволяли спасатели, — рассказали очевидцы аварии.

По их словам, водитель Lifan серьезно не пострадал, его пассажир повредил руку. Свидетели ДТП также говорят, они оба были пьяны. Но официально эта информация пока не подтверждается.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что пассажирка Toyota получила травмы, ее госпитализировали. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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