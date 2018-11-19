2018-11-19T07:34:38+03:00
Происшествия

В Челябинской области пьяный водитель протаранил забор на стоянке и повредил несколько автомобилей

На машинах серьезные вмятины и царапины
Валентина ВАГАНОВА
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Фото: группа во ВКонтакте «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)».Фото: группа во ВКонтакте «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)».
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Клиентов платной парковки на улице Советской в Магнитогорске утром ждал неприятный сюрприз. Ночью неизвестный на Mitsubishi Outlander протаранил забор и повредил сразу несколько припаркованных иномарок. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 18 ноября.

— Пьяный на «Аутлендере» ехал, краем зацепил «шестерку» и его занесло. Разбито больше пяти машин. Несколько сильно пострадало, у остальных окна выбило. Так сказали с автостоянки. Лет пять-шесть назад то же самое было, и в том же месте, и тоже пьяный, — написала в соцсетях очевидица Ярослава.

Другие жители говорят, что пострадало только четыре машины. На них серьезные вмятины и царапины.

Самого виновника ДТП, по словам очевидцев, отвезли на «скорой» в больницу.

Обстоятельства и причины случившегося высняют сотрудники ГИБДД.

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