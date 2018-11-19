В Челябинске 15-летнего школьника нашли мертвым в подъезде на Теплотехе
Тело 15-летнего школьника в своем подъезде обнаружили жители дома № 157 на проспекте Победы. ЧП произошло утром 17 ноября.
— Признаков насильственной смерти на теле нет, причина смерти будет известна по результатам экспертизы, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» источник в следствии.
Известно, что подросток учился в школе, расположенной в этом же районе. Но комментировать случившееся в учебном заведении пока отказываются.
Следственный комитет сейчас проводит проверку. По результатам нее будет принято процессуальное решение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.