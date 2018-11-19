В Челябинске 15-летнего школьника нашли мертвым в подъезде на Теплотехе

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-19T08:16:40+03:00

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Тело 15-летнего школьника в своем подъезде обнаружили жители дома № 157 на проспекте Победы. ЧП произошло утром 17 ноября.

— Признаков насильственной смерти на теле нет, причина смерти будет известна по результатам экспертизы, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» источник в следствии.

Известно, что подросток учился в школе, расположенной в этом же районе. Но комментировать случившееся в учебном заведении пока отказываются.

Следственный комитет сейчас проводит проверку. По результатам нее будет принято процессуальное решение.

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