В Челябинской области на таксиста возбудили дело за то, что он прикарманил телефон клиента
Житель Златоуста обратился в полицию с заявлением о пропаже телефона. Мобильник за 46 тысяч рублей он оставил в такси, которое его подвозило ночью до дома. Но таксист уверяет, что телефон в салоне не находил.
Полицейские быстро нашли пропажу и установили того, кто прикарманил гаджет.
— Водитель такси, увидев, что клиент забыл телефон, присвоил его. Это квалифицируется как совершение преступления, — пояснила начальник отдела дознания отдела полиции «Горный» ОМВД России по Златоустовскому городскому округу майор полиции Елена Усынина.
На таксиста возбудили дело по статье «Кража». Максимальное наказание, которое ему грозит — два года тюрьмы.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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