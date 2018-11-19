В Челябинске утонул рыбак, вышедший на неокрепший лед озера Смолино
Городские водоемы сковал лед. Однако он еще совсем тонкий. Рыбаки знают это, но год от года спешат открыть сезон зимней рыбалки, рискуя жизнью.
Так, в минувшую пятницу, 16 ноября, жители обнаружили мертвого рыбака на озере Смолино в Челябинске. Видимо, понадеялся на крепость первого льда. Из воды его достали спасатели Челябинской городской службы спасения.
— Погибшему было 58 лет, одет по сезону, предположительно рыбак. Передан сотрудникам полиции, — рассказали в ЕДДС Челябинска.
Погибший находился на той части берега, где запрещено купаться и отдыхать. В обстоятельствах его гибели разбираются полицейские.
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