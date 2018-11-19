В Челябинске утонул рыбак, вышедший на неокрепший лед озера Смолино

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-19T11:51:19+03:00

Лед еще тонкий. Выходить на него категорически запрещено! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его тело из воды доставали спасатели

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Городские водоемы сковал лед. Однако он еще совсем тонкий. Рыбаки знают это, но год от года спешат открыть сезон зимней рыбалки, рискуя жизнью.

Так, в минувшую пятницу, 16 ноября, жители обнаружили мертвого рыбака на озере Смолино в Челябинске. Видимо, понадеялся на крепость первого льда. Из воды его достали спасатели Челябинской городской службы спасения.

— Погибшему было 58 лет, одет по сезону, предположительно рыбак. Передан сотрудникам полиции, — рассказали в ЕДДС Челябинска.

Погибший находился на той части берега, где запрещено купаться и отдыхать. В обстоятельствах его гибели разбираются полицейские.

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