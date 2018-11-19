В Челябинске исчезнет грохочущее уличное радио

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-19T10:12:43+03:00

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Вопящие звуки уличного радио, скорее всего, исчезнут с главных проспектов Челябинска, из его парков и с пешеходной Кировки. Мэрию завалили жалобами: люди устали жить в грохоте рекламных выкриков. На сторону горожан встали члены Общественной палаты Челябинской области. Так, общественник Андрей Минченко назвал аудиорекламу информационным мусором, избавиться от которой горожанин не в состоянии:

— Уличная реклама — это не телевизор, и не интернет — человек не может ее выключить. Раньше избавиться от нелепых мелодий и вычурных возгласов было проще. Достаточно было избегать Кировки и благоустроенных дорожек парка Гагарина, что многие и делали. Но, увы, эта чума все больше распространяется по городу.

Минченко предлагает поставить точку в засилии аудиорекламой народным референдумом. Его можно провести в Интернете, на портале госуслуг (сервис «Активный житель 74»).

В понедельник, 19 ноября, радостную для горожан весть сообщила первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

— Да, мы получили обращение общественности, оно рассматривается. Надеюсь, решение будет принято с учетом мнений всех заинтересованных сторон. И, в первую очередь, жителей города. Если челябинцы с уличным радио не согласны, мы обязательно прислушаемся.