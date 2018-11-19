2018-11-19T11:07:58+03:00
Общество

Аппаратное совещание в мэрии Челябинска прошло без Евгения Тефтелева

Кресло главы города в зале заседаний заняла первый зам Наталья Котова
Ольга АНТОНОВА
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Евгений Тефтелев не пришел на последнее аппаратное совещание перед официальной отставкой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Евгений Тефтелев не пришел на последнее аппаратное совещание перед официальной отставкой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
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В понедельник, 19 ноября, журналистов на традиционное аппаратное совещание в мэрии собралось очень много. Всем хотелось узнать, как будет смотреться вице-мэр Владимир Елистратов в качестве спикера совещания.

Напомним, 15 ноября губернатор Борис Дубровский принял отставку Евгения Тефтелева. И Елистратова могут утвердить врио главы Челябинска. Во вторник, 20 ноября, кандидатуру исполняющего обязанности утвердят депутаты Челябинской городской думы на внеочередном заседании.

Однако, Елистратова на аппаратном совещании не было. Говорят, он на аудиенции у губернатора. Аппаратку провела первый замглавы города Наталья Котова.

Тефтелеву прочат повышение: он может стать заместителем губернатора по имуществу. В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что экс-мэр принял это предложение.

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