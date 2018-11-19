Жительница Челябинской области требует полмиллиона за то, что ее дочь укусил осел в контактном зоопарке

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-19T10:00:44+03:00

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В Тракторозаводский райсуд Челябинска поступило исковое заявление от жительницы Челябинской области, чью дочь укусил осел в контактном зоопарке санатория. Она требует с руководства здравницы 500 тысяч рублей за моральный вред.

— В заявлении указано, что дочь осмотрел дежурный медик санатория. Далее несколько дней истица обращалась в администрацию санатория с просьбой предоставить ей информацию о наличии у осла прививок от бешенства и других инфекционных заболеваний. Однако каждый раз получала ответ, что такой информацией администрация не располагает, — рассказали в пресс-службе суда. — Истица просит взыскать с санатория 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф по правилам ст. 13 Закона «О защите прав потребителей».

Предварительное судебное заседание состоится 27 ноября.

Напомним, история произошла летом в одном из санаториев Челябинской области. Мама с дочкой кормили осленка с рук, в это время подошел взрослый осел и укусил девочку за ладонь. Тогда прокуратура внесла представление гендиректору санатория, а одного из сотрудников оштрафовали.

Нарушения в зоопарке быстро устранили, животным поставили прививки. Проверка показала, что все звери оказались здоровы.

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