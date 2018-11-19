Жительница Челябинской области погибла в аварии с квадроциклом
В обстоятельствах трагедии разбирается полиция
В момент аварии на улице было уже очень темно. Фото: ГИБДД по Челябинской области
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Авария 17 ноября неподалеку от озера Тургояк. Вечером на лесной дороге между базами отдыха перевернулся квадроцикл. В ДТП погибла пассажирка из Миасса.
— Квадроцикл был без номеров. Водитель сильно разогнался и потерял управление. Погибшей было 32 года, — рассказали в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинской области.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Отметим, что на управление квадроциклом нужны права категории A.
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