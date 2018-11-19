Куратор саммитов ШОС и БРИКС Виталий Мутко посетит Челябинск

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-19T11:22:51+03:00

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Максимальное содействие властям Челябинской области теперь оказывают федеральные министерства и ведомства по распоряжению заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко. Челябинск в 2020 году примет саммиты стран ШОС и БРИКС, потому делегации 30 стран мира и 26 глав государств должны приехать в современный, чистый и динамичный город. Ведь саммиты важны не только для Южного Урала, но для всей России. Мутко теперь ответственный за подготовку к саммитам-2020.

С Виталием Мутко губернатор Борис Дубровский недавно встретился.

— На предмет принятия нужных решений будут еще раз проанализированы возможности существующих федеральных государственных программ. По всем вопросам, которые мы на этой встрече поднимали, даны поручения с конкретными сроками их исполнения. Виталий Леонтьевич подтвердил также свое намерение лично побывать в Челябинске в самое ближайшее время, — заявил губернатор Борис Дубровский в понедельник, 19 ноября.