2018-11-19T11:22:51+03:00
Общество

Куратор саммитов ШОС и БРИКС Виталий Мутко посетит Челябинск

Об этом заявил губернатор Борис Дубровский
Ольга АНТОНОВА
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Виталий Мутко теперь отвечает за подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС.Виталий Мутко теперь отвечает за подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Максимальное содействие властям Челябинской области теперь оказывают федеральные министерства и ведомства по распоряжению заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко. Челябинск в 2020 году примет саммиты стран ШОС и БРИКС, потому делегации 30 стран мира и 26 глав государств должны приехать в современный, чистый и динамичный город. Ведь саммиты важны не только для Южного Урала, но для всей России. Мутко теперь ответственный за подготовку к саммитам-2020.

С Виталием Мутко губернатор Борис Дубровский недавно встретился.

— На предмет принятия нужных решений будут еще раз проанализированы возможности существующих федеральных государственных программ. По всем вопросам, которые мы на этой встрече поднимали, даны поручения с конкретными сроками их исполнения. Виталий Леонтьевич подтвердил также свое намерение лично побывать в Челябинске в самое ближайшее время, — заявил губернатор Борис Дубровский в понедельник, 19 ноября.

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