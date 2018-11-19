2018-11-19T11:47:23+03:00
Спорт

Челябинский «Трактор» начинает трехматчевую домашнюю серию встречей с «Ак Барсом»

Все соперники — прямые конкуренты по Восточной конференции КХЛ
Алексей МИКУШИН
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Недавние выездные игры принесли «черно-белым» два очка из шести возможных. «Трактор» сохранил за собой десятое место в Восточной конференции КХЛ. До заветной восьмерки, дающей право играть в Кубке Гагарина, челябинцев отделяет одно очко.

Свое турнирное положение «медведи» постараются подправить в трех предстоящих матчах домашней серии. 20, 22 и 24 ноября «Трактор» поочередно сыграет с казанским «Ак Барсом», с ближайшим конкурентом по турнирной таблице — нижнекамским «Нефтехимиком» и нижегородским «Торпедо».

Кстати, игра с «Нефтехимиком» — интрига всех последних лет. Дело в том, что нижнкамцев тренируют бывший наставник «Трактор», и воспитанник челябинского хоккея Андрей Назаров. Недавно в гостях «черно-белые» уступили «Нефетхимику» 1:4, и теперь попытаются взять реванш.

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