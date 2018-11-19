2018-11-19T13:53:44+03:00
Происшествия

В спальном микрорайоне Челябинска неизвестный устроил ночную стрельбу

Наутро местные жители обнаружили стрелянные гильзы
Андрей АБРАМОВ
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Гильзы нашли под окнами дома на Александра Шмакова. Фото: Кристина КандауроваГильзы нашли под окнами дома на Александра Шмакова. Фото: Кристина Кандаурова
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Утром 19 ноября жители домов на Александра Шмакова в Челябинске проснулись не от будильников, а гогота автоматной очереди. Звуки выстрелов слышали жильцы 26, 28, 29, 31 домов.

— Это было в пять часов утра, — пишут сразу несколько жителей в соцсетях.

— Думала, что мне показалось! Оказывается, не мне одной.

Под окнами дома на Скульптора Головницкого на асфальте жители обнаружили стрелянные гильзы. Полиция Челябинска проверяет информацию.

— Обращение жителей зарегестрировано. Устанавливаем обстоятельства.

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