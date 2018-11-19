В спальном микрорайоне Челябинска неизвестный устроил ночную стрельбу
Утром 19 ноября жители домов на Александра Шмакова в Челябинске проснулись не от будильников, а гогота автоматной очереди. Звуки выстрелов слышали жильцы 26, 28, 29, 31 домов.
— Это было в пять часов утра, — пишут сразу несколько жителей в соцсетях.
— Думала, что мне показалось! Оказывается, не мне одной.
Под окнами дома на Скульптора Головницкого на асфальте жители обнаружили стрелянные гильзы. Полиция Челябинска проверяет информацию.
— Обращение жителей зарегестрировано. Устанавливаем обстоятельства.
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