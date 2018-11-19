В спальном микрорайоне Челябинска неизвестный устроил ночную стрельбу

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-19T13:53:44+03:00

Гильзы нашли под окнами дома на Александра Шмакова. Фото: Кристина Кандаурова

Изменить размер текста: A A

Утром 19 ноября жители домов на Александра Шмакова в Челябинске проснулись не от будильников, а гогота автоматной очереди. Звуки выстрелов слышали жильцы 26, 28, 29, 31 домов.

— Это было в пять часов утра, — пишут сразу несколько жителей в соцсетях.

— Думала, что мне показалось! Оказывается, не мне одной.

Под окнами дома на Скульптора Головницкого на асфальте жители обнаружили стрелянные гильзы. Полиция Челябинска проверяет информацию.

— Обращение жителей зарегестрировано. Устанавливаем обстоятельства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.