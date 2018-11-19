2018-11-19T14:05:24+03:00
Общество

Учебный центр ЧелГУ для инвалидов проведет встречу для курганских школьников

Специалисты РУМЦ ЧелГУ и центра занятости населения покажут выпускникам с инвалидностью путь к карьере
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Завтра, 20 ноября, в Челябинском государственном университете состоится информационно-консультационная встреча для старшекурсников и выпускников с инвалидностью «Мой путь к карьере».

Организатор — Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ совместно с Центром занятости населения Калининского района Челябинска.

В программе беседа об особенностях молодежного рынка труда и профессионального самоопределения выпускников.

Приглашаем студентов, завершающих в 2019 году обучение в вузах, выпускников с инвалидностью прошлых лет, а также специалистов по трудоустройству выпускников вузов-партнеров ЧелГУ Челябинской, Свердловской и Курганской областей.

Мероприятие пройдет в первом корпусе ЧелГУ (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, ауд. А-27). Начало в 15:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7(351)799-71-55 или e-mail rumc@csu.ru.

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