Учебный центр ЧелГУ для инвалидов проведет встречу для курганских школьников
Завтра, 20 ноября, в Челябинском государственном университете состоится информационно-консультационная встреча для старшекурсников и выпускников с инвалидностью «Мой путь к карьере».
Организатор — Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ совместно с Центром занятости населения Калининского района Челябинска.
В программе беседа об особенностях молодежного рынка труда и профессионального самоопределения выпускников.
Приглашаем студентов, завершающих в 2019 году обучение в вузах, выпускников с инвалидностью прошлых лет, а также специалистов по трудоустройству выпускников вузов-партнеров ЧелГУ Челябинской, Свердловской и Курганской областей.
Мероприятие пройдет в первом корпусе ЧелГУ (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, ауд. А-27). Начало в 15:00.
Дополнительную информацию можно получить по телефону +7(351)799-71-55 или e-mail rumc@csu.ru.