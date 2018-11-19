Водитель иномарки погиб после столкновения с фурой в Челябинской области
ДТП случилось на дороге Кыштым — Карабаш в минувшее воскресенье, 18 ноября. Renault Logan на скорости столкнулся с фурой MAN. От мощного удара у иномарки смяло весь перед, серьезно пострадала пассажирская сторона. Кабину грузовика вывернуло в противоположную от кузова сторону.
Легковушка столкнулась с фурой. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области.
Водитель большегруза серьезно не пострадал. А на помощь людям из легковушки примчались спасатели и скорая помощь.
Водителя и пассажира вытаскивали из автомобиля спасатели. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области.
— В Renault Logan было зажато два человека. Спасатели деблокировали пострадавшего пассажира с переломами и передали сотрудникам скорой помощи. Второго пострадавшего, к сожалению, погибшего, деблокировали из-под автомобиля, — рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Обстоятельства и причины аварии выясняет ГИБДД.
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