Житель Челябинска утопил машину, решив подрифтовать на неокрепшем льду

СЕГОДНЯ 17:36 2018-11-19T17:47:30+03:00

По прогнозам синоптиков, лед окрепнет не раньше, чем к началу декабря. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Парень из Челябинска задумал словить адреналина — подрифтовать на Первом озере, что в Тракторозаводском районе. Но не успел толком отъехать от берега, как начался такой экстрим... Неокрепший лед проломился, и «Форд Фьюжн» пошел ко дну. Инцидент произошел в воскресенье, 18 ноября.

— «Ледовое шоу» беспечного 28-летнего гонщика завершилось уже в 50 метрах от берега. К счастью, он смог выбраться. А вот машина затонула. Цель поездки была, со слов владельца машины, в том, чтобы «подрифтовать», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

МЧС России рассчитывает, что большинству жителей Южного Урала это правило не понадобится, но, на всякий случай, повторяют: выезжать на лед, толщина которого менее 20 сантиметров, категорически запрещено.

По прогнозам синоптиков, лед окрепнет не раньше, чем к началу декабря.

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