Иномарка насмерть сбила 15-летнего велосипедиста в Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:20 2018-11-19T18:20:39+03:00

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ДТП произошло сегодня днем, 19 октября, в Копейске. Водитель на «Тойоте» сбил молодого велосипедиста, ехавшего по обочине. Парня с травмами доставили в больницу, где позже он скончался.

— Авария произошла на автодороге Копейск — Потанино. Водитель Toyota во время маневра наехал на велосипедиста, который двигался по левому краю проезжей части, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Водителю 33 года, за последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.

Сейчас сотрудники ГИБДД по Копейску устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

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