В Челябинской области суд взыскал с экс-главы района и его подельника 10 млн руб. за махинацию со зданием детсада

СЕГОДНЯ 19:15 2018-11-19T19:21:16+03:00

Закиров с Опперманом похитили бюджетные деньги при покупке районной администрацией здания под детсад в Кунашаке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Кунашакский райсуд по иску прокурора взыскал 10 миллионов рублей с бывшего главы района Вадима Закирова и предпринимателя Александра Оппермана, осужденных по делу о взятке, превышении полномочий и мошенничестве.

Закиров с Опперманом похитили бюджетные деньги при покупке районной администрацией здания под детсад в Кунашаке. Администрация приобрела помещение за 19 миллионов рублей. Но после проверки выяснилось, что цена завышена на 9 миллионов. При этом строение не соответствует пожарным и санитарным нормам.

Своей махинацией чиновник и бизнесмен принесли крупный ущерб району. И теперь обязаны его возместить.

— Суд постановил взыскать с осужденных незаконно полученные средства, в сумме больше 10 миллионов рублей, в пользу Кунашакского муниципального района, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль.

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