В Челябинской области суд взыскал с экс-главы района и его подельника 10 млн руб. за махинацию со зданием детсада
Кунашакский райсуд по иску прокурора взыскал 10 миллионов рублей с бывшего главы района Вадима Закирова и предпринимателя Александра Оппермана, осужденных по делу о взятке, превышении полномочий и мошенничестве.
Закиров с Опперманом похитили бюджетные деньги при покупке районной администрацией здания под детсад в Кунашаке. Администрация приобрела помещение за 19 миллионов рублей. Но после проверки выяснилось, что цена завышена на 9 миллионов. При этом строение не соответствует пожарным и санитарным нормам.
Своей махинацией чиновник и бизнесмен принесли крупный ущерб району. И теперь обязаны его возместить.
— Суд постановил взыскать с осужденных незаконно полученные средства, в сумме больше 10 миллионов рублей, в пользу Кунашакского муниципального района, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.