Пожар на закрытой свалке в Челябинске попал на видео
Сегодня днем, 19 ноября, в Челябинске загорелся мусор на свалке, закрытой в сентябре. По информации МЧС, площадь пожара составила около 50 квадратных метров.
В ведомстве также рассказали, что накануне пожарные уже тушили огонь здесь.
— Недалеко от этого места свалка горела еще и вчера. А сегодня новый случай произошел, и наши расчеты снова выехали. В ближайшее время все должно быть ликвидировано. Причины вчерашнего и сегодняшнего пожаров устанавливаются, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
В соцсетях челябинцы выложили фото и видео, где видны клубы черного дыма над нефункционирующей свалкой. Жители боятся, что из-за едкого дыма в городе снова нечем будет дышать.
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Горит закрытая городская свалка в Челябинске.