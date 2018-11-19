2018-11-19T20:02:48+03:00
Общество

Пожар на закрытой свалке в Челябинске попал на видео

Очевидцы сняли клубы черного дыма над мусорными горами
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Городскую свалку закрыли 11 сентября. Фото: соцсети.Городскую свалку закрыли 11 сентября. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 19 ноября, в Челябинске загорелся мусор на свалке, закрытой в сентябре. По информации МЧС, площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

В ведомстве также рассказали, что накануне пожарные уже тушили огонь здесь.

— Недалеко от этого места свалка горела еще и вчера. А сегодня новый случай произошел, и наши расчеты снова выехали. В ближайшее время все должно быть ликвидировано. Причины вчерашнего и сегодняшнего пожаров устанавливаются, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В соцсетях челябинцы выложили фото и видео, где видны клубы черного дыма над нефункционирующей свалкой. Жители боятся, что из-за едкого дыма в городе снова нечем будет дышать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Горит закрытая городская свалка в Челябинске.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роллы с червяком обсуждают жители Челябинской области
В Челябинской области суд взыскал с экс-главы района и его подельника 10 млн руб. за махинацию со зданием детсада
Иномарка насмерть сбила 15-летнего велосипедиста в Челябинской области
Житель Челябинска утопил машину, решив подрифтовать на неокрепшем льду
Водитель иномарки погиб после столкновения с фурой в Челябинской области
Учебный центр ЧелГУ для инвалидов проведет встречу для курганских школьников
В спальном микрорайоне Челябинска неизвестный устроил ночную стрельбу
Челябинский «Трактор» начинает трехматчевую домашнюю серию встречей с «Ак Барсом»
Куратор саммитов ШОС и БРИКС Виталий Мутко посетит Челябинск
Жительница Челябинской области погибла в аварии с квадроциклом
Жительница Челябинской области требует полмиллиона за то, что ее дочь укусил осел в контактном зоопарке
Аппаратное совещание в мэрии Челябинска прошло без Евгения Тефтелева
В Челябинске исчезнет грохочущее уличное радио
В Челябинске утонул рыбак, вышедший на неокрепший лед озера Смолино
В Челябинской области на таксиста возбудили дело за то, что он прикарманил телефон клиента
В Челябинске 15-летнего школьника нашли мертвым в подъезде на Теплотехе
В Челябинской области пьяный водитель протаранил забор на стоянке и повредил несколько автомобилей
Житель Челябинска устроил смертельное ДТП на каршеринговом автомобиле
В Челябинской области маршрутка опрокинулась после столкновения с иномаркой
Террористка, подорвавшая себя на КПП в Грозном, жила в Челябинской области