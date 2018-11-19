Пожар на закрытой свалке в Челябинске попал на видео

СЕГОДНЯ 19:57 2018-11-19T20:02:48+03:00

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Сегодня днем, 19 ноября, в Челябинске загорелся мусор на свалке, закрытой в сентябре. По информации МЧС, площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

В ведомстве также рассказали, что накануне пожарные уже тушили огонь здесь.

— Недалеко от этого места свалка горела еще и вчера. А сегодня новый случай произошел, и наши расчеты снова выехали. В ближайшее время все должно быть ликвидировано. Причины вчерашнего и сегодняшнего пожаров устанавливаются, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В соцсетях челябинцы выложили фото и видео, где видны клубы черного дыма над нефункционирующей свалкой. Жители боятся, что из-за едкого дыма в городе снова нечем будет дышать.

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