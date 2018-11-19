2018-11-19T21:01:01+03:00
Общество

Роллы с червяком обсуждают жители Челябинской области

Отведавшие их клиенты просили у доставки суши 20 тыс руб за молчание
Ирина КАРЕЛИНА
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Те самые роллы с червяком. Фото: соцсетиТе самые роллы с червяком. Фото: соцсети
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Жители Челябинска обсуждают роллы с червяком, фото которых попало в соцсети. Некая Светлана написала, что приехала в гости к сестре в Челябинск и по традиции заказала любимые суши. А они оказались с сюрпризом.

— Мы съели почти половину, когда случайно один из нас заметил вот это. Сначала подумали, что показалось. Но нет, там действительно были черви! Мы позвонили в доставку. С нами связалось руководство. Приезжали к нам два раза. Забрали свое творение якобы на экспертизу. Мы ждали звонка весь день. Но вернули нам наши деньги, только когда мы сами им позвонили. Они даже не извинились! — рассказала Светлана в соцсетях и приложила фото.

Челябинцы разошлись во мнениях. Многие считают, что это происки конкурентов, и откуда взялся червяк, еще не известно. Другие пишут про антисанитарию на кухнях подобных заведений и не советуют покупать такую еду.

Компания, которая продала роллы Светлане, тоже молчать не стала. В соцсетях появились скрины переписки женщины с руководителем доставки. В ней Светлана предлагает решить проблему мирным путем и просит 20 тыс руб. В ответ на отказ она пишет, что придаст историю огласке.

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