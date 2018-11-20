В Зауралье столкнулись фуры с автомобилями и картошкой
Смертельная авария произошла в 8 утра 18 ноября на трассе «Иртыш» в Зауралье. Столкнулись две груженые фуры: одна с овощами, другая — с автомобилями.
Водитель одного из них направлялся со стороны Челябинска в Курган. По неизвестным причинам он не справился с управлением и выехал на встречку.
Погиб 26-летний житель Иркутска. Это водитель большегруза, который ехал по своей полосе.
Картина на месте аварии вызывала ужас у очевидцев. Раздавленные овощи в красных сетках, легковые автомобили, смятые в гармошку, две огромных покореженных фуры...
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