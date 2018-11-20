Вынесли приговор жителю Кургана, который устроил стриптиз перед ребенком

СЕГОДНЯ 04:42 2018-11-20T04:44:26+03:00

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41-летнего жителя Кургана осудили сразу по двум статьям: за насильственные действия сексуального характера и кражу. Прошлой весной пьяный курганец зашел в подъезд вслед за 8-летней девочкой и полез к ней с поцелуями. Ребенок увернулся, а дяденька расстегнул ширинку своих брюк и продемонстрировал их содержимое.

Испуганная второклассница выбежала обратно на улицу. Извращенец — за ней, но, видимо, кого-то испугался и вернулся в подъезд. Там он, сломав фиксирующий трос, украл чужой велосипед.

Как сообщает следственный отдел по Кургану, все это сняла камера видеонаблюдения. Мужчину задержали по горячим следам. Комплексная сексолого-психиатрическая судебная экспертиза выдала заключение: обвиняемый абсолютно вменяем.

Курганский городской суд приговорил его к пяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строго режима.

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