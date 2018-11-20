2018-11-20T04:45:24+03:00
Общество

В школе Магнитогорска детям раздали просроченные йогурты

Родители говорят, что это не единичный случай
Ирина КАРЕЛИНА
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Этикетка йогурта, выданного в школе. Фото: vk.com/magnitkacityЭтикетка йогурта, выданного в школе. Фото: vk.com/magnitkacity
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Теперь не только в магазине, но даже в школьной столовой нужно следить за сроками годности продуктов. Вот чему нужно научить детей.

— Сегодня ребенок принес домой йогурт, которым их кормили в школьной столовой и показал на срок годности — «до 11.11.18», — написала разгневанная мама 19 ноября в группе «Черное&Белое Магнитогорск». — Он и раньше жаловался на гнилые апельсины, прокисшие соки и просроченные йогурты. Я не верила. Теперь вижу, что зря. У нас на Горторг вообще есть управа, или это отдельное государство? Такое впечатление, что все не проданное и списаное, все «лучшее» — детям!

— Нашей дочери тоже такую просрочку сегодня дали в столовой, — прокомментировала пост Татьяна Пугачева.

Эти дети заметили дату на упаковке. А ведь многие съели йогурты.

— Да ладно, не траванулся же никто! Вот как траванутся — так сразу начнут все свежее выдавать, — написала Анастасия Долганова.

Вот только на днях школьные обеды ругала другая жительница Магнитогорска. Она показала в соцсети мини-порцию картофельного пюре с двумя рыбьими хвостами и написала, что будет жаловаться президенту.

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