На Южном Урале по дороге на тренировку пропала школьница

СЕГОДНЯ 06:22 2018-11-20T06:22:55+03:00

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Жительницы поселка Метелево Аргаяшского района 15-летняя Таисия Копиймульц пропала 17 ноября. Девочка сказала родителям, что поехала в Челябинск на тренировку. Вместе с подругой Таисия добралась до южноуральской столицы. Там девочки расстались. Пропавшая сообщила, что погостит у бабушки.

Позже выяснилось, что тренировки в этот день запланировано не было, а бабушки уехала из Челябинска на несколько дней. Таисия об этом знала, но по какой-то причине ввела в заблуждение и родителей, и подругу. Домой школьница до сих пор не вернулась. На связь с родными она не выходит.

Всех, кто видел подростка, просят позвонить по номеру телефона: 89514883212 — мама Ирина Леонидовна.

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