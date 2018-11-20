2018-11-20T06:22:55+03:00
Происшествия

На Южном Урале по дороге на тренировку пропала школьница

Девочку разыскивают четвертые сутки
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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Жительницы поселка Метелево Аргаяшского района 15-летняя Таисия Копиймульц пропала 17 ноября. Девочка сказала родителям, что поехала в Челябинск на тренировку. Вместе с подругой Таисия добралась до южноуральской столицы. Там девочки расстались. Пропавшая сообщила, что погостит у бабушки.

Позже выяснилось, что тренировки в этот день запланировано не было, а бабушки уехала из Челябинска на несколько дней. Таисия об этом знала, но по какой-то причине ввела в заблуждение и родителей, и подругу. Домой школьница до сих пор не вернулась. На связь с родными она не выходит.

Всех, кто видел подростка, просят позвонить по номеру телефона: 89514883212 — мама Ирина Леонидовна.

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