На Южном Урале по дороге на тренировку пропала школьница
Жительницы поселка Метелево Аргаяшского района 15-летняя Таисия Копиймульц пропала 17 ноября. Девочка сказала родителям, что поехала в Челябинск на тренировку. Вместе с подругой Таисия добралась до южноуральской столицы. Там девочки расстались. Пропавшая сообщила, что погостит у бабушки.
Позже выяснилось, что тренировки в этот день запланировано не было, а бабушки уехала из Челябинска на несколько дней. Таисия об этом знала, но по какой-то причине ввела в заблуждение и родителей, и подругу. Домой школьница до сих пор не вернулась. На связь с родными она не выходит.
Всех, кто видел подростка, просят позвонить по номеру телефона: 89514883212 — мама Ирина Леонидовна.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.