2018-11-20T08:42:52+03:00
Общество

Незрячий комик из Челябинска стал звездой стендапа

Южноуралец с легкостью прошел во второй тур телешоу
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото со страница Максима Пихуля в инстаграмФото со страница Максима Пихуля в инстаграм
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Максим Пихуля принял участие в популярном телешоу на канале ТНТ «Открытый микрофон». Челябинец «перешутил» своего соперника из Санкт-Петербурга и продвинулся в следующий этап «Дуэли». Программа вышла в эфир 19 ноября.

Из-за атрофии зрительного нерва Максим практически ничего не видит. Однако это не мешает парню писать смешные монолог и запоминать их наизусть.

Кроме того, во время своего выступления он не боялся шутить над своим недугом.

— Мой папа никогда не наряжался в Деда Мороза, просто давал потрогать мишуру. И говорил, что это борода, — веселил зрителей Максим.

А одну из шуток в своем выступлении он посвятил отсутствию пандусов в Челябинске.

Южноуральский комик признался, что делает это не ради "красного словца". Парень надеется, что с помощью юмора сможет привлечь внимание к проблемам особенных детей.

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