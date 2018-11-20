Незрячий комик из Челябинска стал звездой стендапа
Максим Пихуля принял участие в популярном телешоу на канале ТНТ «Открытый микрофон». Челябинец «перешутил» своего соперника из Санкт-Петербурга и продвинулся в следующий этап «Дуэли». Программа вышла в эфир 19 ноября.
Из-за атрофии зрительного нерва Максим практически ничего не видит. Однако это не мешает парню писать смешные монолог и запоминать их наизусть.
Кроме того, во время своего выступления он не боялся шутить над своим недугом.
— Мой папа никогда не наряжался в Деда Мороза, просто давал потрогать мишуру. И говорил, что это борода, — веселил зрителей Максим.
А одну из шуток в своем выступлении он посвятил отсутствию пандусов в Челябинске.
Южноуральский комик признался, что делает это не ради "красного словца". Парень надеется, что с помощью юмора сможет привлечь внимание к проблемам особенных детей.
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