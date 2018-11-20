2018-11-20T09:01:59+03:00
Происшествия

Из крупного ТРК в Магнитогорске эвакуировали посетителей

В здании сработала пожарная сигнализация
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "ТРК "Семейный парк"Фото: vk.com "ТРК "Семейный парк"
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ЧП произошло 19 ноября в ТРК «Семейный парк». Около 11 часов вечера в здании началась экстренная эвакуация. Сотрудников и посетителей попросили покинуть помещения. Всех кто находился в залах кинотеатра вывели на улицу через пожарный выход.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Участники событий сообщали, что в здании ничего не горит, дыма не видно, гарью не пахнет. Многие предположили, что это учения.

Оказалось, что переполох устроила одна из сотрудниц ТРК. Женщина по ошибке нажала тревожную кнопку в одном из помещений на третьем этаже.

— Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Сотрудники согласно инструкции начали эвакуировать людей, — рассказали в ТРК «Семейный парк».

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