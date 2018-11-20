2018-11-20T10:50:13+03:00
Происшествия

Южноуральская школьница, пропавшая по дороге на тренировку, нашлась

Девочка вернулась домой с полицейскими
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Юную спортсменку из Аргаяшского района разыскивали больше трех суток. В субботу 17 ноября 15-летняя Таисия К. уехала из родного поселка Метелево, якобы, на тренировку в Челябинск. Позже выяснилось, что никаких занятий в секции в это день не было. Школьница об этом знала, но по какой-то причине ввела всех в заблуждение. В этот же день связь с ней пропала.

Девочка уже несколько лет занимается вольной борьбой. По словам родителей, в Челябинск она ездит самостоятельно три раза в неделю и очень хорошо ориентируется в большом городе.

Где Таисия находилась более трех суток, пока неизвестно. Однако сегодня она сама написала маме sms-сообщение. Вскоре сотрудники полиции доставили беглянку домой.

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