2018-11-20T12:25:43+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга заявил, что Челябинску не нужен новый аэропорт

Глава соседнего города уверен, что Кольцово «вывезет» всех пассажиров
Ольга АНТОНОВА
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По мнению Александра Высокинского, Челябинску новый аэропорт ни к чему. Фото: Алексей БУЛАТОВ.По мнению Александра Высокинского, Челябинску новый аэропорт ни к чему. Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Интересно высказался глава Екатеринбурга Александр Высокинский о строительстве аэропорта в Челябинске.

— Зачем строить еще один аэропорт мирового класса в Челябинске? Возможностей порта Кольцово уже достаточно для обслуживания пассажиров и Екатеринбурга, и Челябинска (при условии запуска ВСМ). Синергетический и агломерационный эффект от строительства ВСМ между городами Урала исчисляется даже не миллиардами, а триллионами рублей, — рассуждает мэр соседнего города-миллионника.

На высказывание Высокинского отреагировал депутат Госдумы Владимир Бурматов:

«Очень провинциальное заявление Высокинского по поводу аэропорта. Его никто не спрашивал, каким регионам России нужны новые аэропорты, а каким нет. Все решения приняты на уровне руководства страны. Он явно вторгается не в свою компетенцию. Провинциальность высказывания Высокинского особенно ярко выглядит на фоне совершенно противоположных по «тональности» высказываний и действий губернаторов Челябинской и Свердловской областей по партнерскому взаимодействию. Говорят, свое громкое заявление Высокинский сделал, находясь в Париже. Оттуда Челябинский аэропорт виднее?».

Интернет-аналитики считают, что свердловчане давно считают Челябинск своим пригородом. «А зачем пригороду Екатеринбурга свой аэропорт?», — пишет Телеграм-канал Е-область.

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