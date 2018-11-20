В Школе Златоуста из-за превышений уровня радиации закрыли спортзал
Радиоактивные элементы в спортивном зале школы №18 обнаружили еще в прошлом году во время плановой проверки Ропотребнадзора. Специалисты зафиксировали в воздухе опасное содержание радона. О причинах повышенной концентрации вещества не сообщается.
— Директор школы должна была устранить нарушение — уложить бетонную подушку под полом и установить принудительную механическую вентиляцию. Но меры приняты не были, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.
Дело ушло в суд, который постановил, что повышенный уровень радона в помещении спортзала угрожает здоровью школьников. Служители Фемиды признали учреждение виновным и потребовали закрыть спортивный зал. На устранение недостатков руководству школы дали 90 суток. Если решение суда не будет исполнено, директору школы грозит уголовная и административная ответственность.
Справка «КП»:
Радон — бесцветный инертный газ. Радиоактивен, стабильных изотопов не имеет, может представлять опасность для здоровья и жизни. При комнатной температуре является одним из самых тяжелых газов. Используется в технике и медицине.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.