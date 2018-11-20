2018-11-20T10:47:16+03:00
Общество

В Школе Златоуста из-за превышений уровня радиации закрыли спортзал

Санитарные врачи зафиксировали в воздухе опасное содержание радона
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба УФССП по Челябинской областиФото: пресс-служба УФССП по Челябинской области
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Радиоактивные элементы в спортивном зале школы №18 обнаружили еще в прошлом году во время плановой проверки Ропотребнадзора. Специалисты зафиксировали в воздухе опасное содержание радона. О причинах повышенной концентрации вещества не сообщается.

— Директор школы должна была устранить нарушение — уложить бетонную подушку под полом и установить принудительную механическую вентиляцию. Но меры приняты не были, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Дело ушло в суд, который постановил, что повышенный уровень радона в помещении спортзала угрожает здоровью школьников. Служители Фемиды признали учреждение виновным и потребовали закрыть спортивный зал. На устранение недостатков руководству школы дали 90 суток. Если решение суда не будет исполнено, директору школы грозит уголовная и административная ответственность.

Справка «КП»:

Радон — бесцветный инертный газ. Радиоактивен, стабильных изотопов не имеет, может представлять опасность для здоровья и жизни. При комнатной температуре является одним из самых тяжелых газов. Используется в технике и медицине.

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