2018-11-20T12:08:19+03:00
Происшествия

Из офиса в центре Челябинска из-за сообщения о «бомбе» эвакуировали сотрудников

Территорию оцепили, на место выехали оперативные службы
Валентина ВАГАНОВА
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Неизвестный ночью позвонил в колл-центр сотового оператора и сказал, что здание заминировано. Охранник тут же передал эту информацию в ЕДДС Челябинска, а оператор оповестил оперативные службы. Инцидент произошел в понедельник, 19 ноября, в 23:30.

Из пятиэтажного здания в центре города эвакуировались 40 сотрудников. Прибывшие спецслужбы быстро оцепили территорию. Кинологи с собакой осмотрели помещение.

— Обследование показало, что никаких опасных предметов и веществ в здании нет. На месте работали 27 специалистов и шесть единиц техники. Мероприятия завершены в 23:56, — рассказали в пресс-службе ЕДДС Челябинска.

Номер телефона, с которого был звонок, зарегистрирован на 37-летнего жителя Екатеринбурга. С ним уже разбирается полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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