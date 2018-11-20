Новый мэр Челябинска пообещал в первую очередь заняться благоустройством
20 ноября депутаты челябинской гордумы утвердили Владимира Елистратова мэром с приставкой «и.о.». Он будет совмещать должности заместителя главы городы и градоначальника в течение минимум полугода. Дальше депутаты должны утвердить новый регламент выбора мэра.
— В первую очередь на посту исполняющего обязанности главы Челябинска займусь благоустройством, — сказал Владимир Елистратов после вступления в должность.
По слухам, преображения планируют начать с парка Гагарина.
Экс-мэр Евгений Тефтелев переходит на работу вице-губернатором Челябинской области.
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