Прокуратура вступилась за ветерана из Челябинска, которую пытались выселить из общежития
Бабушка живет в общежитии при одном из челябинских вузов. Комнату здесь она получила еще, когда работала в университете. Сейчас ей 80 лет, она ветеран труда и инвалид II группы.
Другим жильем старушка так и не обзавелась. Кроме комнаты в общежитии ей пойти некуда.
Ветеран нуждается в жилье с 2000 года, несмотря на это, университет предъявил иск в суд о ее выселении. По закону выселить пенсионерку можно только при условии, что ей подыщут другое жилье.
— Заместителем прокурора области ректору университета объявлено предостережение. По результатам его рассмотрения права инвалида восстановлены, исковое заявление отозвано, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.