2018-11-20T14:44:06+03:00
Общество

Прокуратура вступилась за ветерана из Челябинска, которую пытались выселить из общежития

Выдворить старушку хотели через суд
Валентина ВАГАНОВА
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Ветеран нуждается в жилье с 2000 года, несмотря на это, университет предъявил иск в суд о ее выселении.Ветеран нуждается в жилье с 2000 года, несмотря на это, университет предъявил иск в суд о ее выселении.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Бабушка живет в общежитии при одном из челябинских вузов. Комнату здесь она получила еще, когда работала в университете. Сейчас ей 80 лет, она ветеран труда и инвалид II группы.

Другим жильем старушка так и не обзавелась. Кроме комнаты в общежитии ей пойти некуда.

Ветеран нуждается в жилье с 2000 года, несмотря на это, университет предъявил иск в суд о ее выселении. По закону выселить пенсионерку можно только при условии, что ей подыщут другое жилье.

— Заместителем прокурора области ректору университета объявлено предостережение. По результатам его рассмотрения права инвалида восстановлены, исковое заявление отозвано, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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