2018-11-20T15:10:06+03:00
Происшествия

В Челябинске суд ужесточил наказание для команды коллекторов

Сначала их судили за самоуправство, а теперь — за вымогательство
Лидия ПЕСКОВА
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Троице вынесли два приговора, второй - суровее первого.Троице вынесли два приговора, второй - суровее первого.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В июле этого года в Челябинске на скамье подсудимых оказались три друга-коллектора, которые почти год терроризировали горожан, вытрясая долги. Каждый получил реальный срок: от 3,5 до 4 лет заключения. Однако прокуратура решила, что наказание слишком мягкое и подала апелляцию в Челябинский областной суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Районный суд признал троицу виновной в самоуправстве. Угрожая насилием, они требовали от клиентов МФО «Авик» вернуть им денежные средства, значительно превышающие долговые обязательства заемщиков. Но государственный обвинитель настаивал на статье «вымогательство». В итоге после рассмотрения апелляции Челябинский областной суд признал всех троих в совершении более тяжкого преступления и увеличил наказание, — говорят в прокуратуре.

Преступники получили от шести до семи лет колонии. Кроме того, они заплатят крупные штрафы: от 150 до 600 тысяч рублей.

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