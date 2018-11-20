2018-11-20T16:57:53+03:00
Происшествия

Магнитогорец, виновный в аварии с тремя погибшими, предстанет перед судом

Пьяный лихач может отправиться за решетку на 9 лет
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "На дорогах Магнитки"Фото: vk.com "На дорогах Магнитки"
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Магнитогорские следователи завершили расследование уголовного дела, в отношении 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в гибели трех человек на трассе под Магнитогорском. .

Смертельное ДТП произошло 5 августа на выезде из Магнитогорска недалеко от поселка Желтинский. Водитель автомобиля «ВАЗ-2114» выскочил на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с «Пежо». «Жигули» превратилась в груду металла. Два пассажира отечественной легковушки — женщина 37-лет и 20-летний парень погибли на месте. В иномарке смертельные травмы получила 22-летняя девушка. Ее четырехлетний ребенок сильно пострадал, но остался жив.

Позже выяснилось, что виновник аварии — водитель ВАЗа был в стельку пьян. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц».

— Материалы расследования направлены в суд. Обвиняемому грозит до 9 лет лишения свободы, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

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