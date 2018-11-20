В Кургане мать с коляской провалилась в канализационный люк
Инцидент произошел 20 ноября на улице Пугачева в Кургане. Местная жительницы с 2-х летним ребенком в коляске по дороге в магазин упала в колодец. Опасный люк находился прямо на тротуаре. Он был накрыт картонкой и припорошен снегом. Женщине с коляской помогли выбраться прохожие. К счастью, ни мама, ни малыш не пострадали.
Сейчас в происшествии разбирается следственный комитет. Следователи уже опросили потерпевшую и осмотрели место, где она упала.
— Со слов женщины у ее ребенка серьезных повреждений нет. Им будут назначены медицинские экспертизы, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.
Следователям предстоит оценить действия коммунальщиков, ответственных за этот канализационный колодец. Сейчас его закрыли люком.
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