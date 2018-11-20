2018-11-20T17:54:11+03:00
Происшествия

В Кургане мать с коляской провалилась в канализационный люк

В происшествии разбирается следственный комитет
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба СУ СКР по курганской областиФото: пресс-служба СУ СКР по курганской области
Изменить размер текста:

Инцидент произошел 20 ноября на улице Пугачева в Кургане. Местная жительницы с 2-х летним ребенком в коляске по дороге в магазин упала в колодец. Опасный люк находился прямо на тротуаре. Он был накрыт картонкой и припорошен снегом. Женщине с коляской помогли выбраться прохожие. К счастью, ни мама, ни малыш не пострадали.

Сейчас в происшествии разбирается следственный комитет. Следователи уже опросили потерпевшую и осмотрели место, где она упала.

— Со слов женщины у ее ребенка серьезных повреждений нет. Им будут назначены медицинские экспертизы, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Следователям предстоит оценить действия коммунальщиков, ответственных за этот канализационный колодец. Сейчас его закрыли люком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Магнитогорец, виновный в аварии с тремя погибшими, предстанет перед судом
Cпасти «Кисегач». Инвестсовет по развитию курорта назначен на весну
В Челябинске суд ужесточил наказание для команды коллекторов
Прокуратура вступилась за ветерана из Челябинска, которую пытались выселить из общежития
Новый мэр Челябинска пообещал в первую очередь заняться благоустройством
Из офиса в центре Челябинска из-за сообщения о «бомбе» эвакуировали сотрудников
Владимир Елистратов официально стал временным мэром Челябинска
В Школе Златоуста из-за превышений уровня радиации закрыли спортзал
Мэр Екатеринбурга заявил, что Челябинску не нужен новый аэропорт
Южноуральская школьница, пропавшая по дороге на тренировку, нашлась
Из крупного ТРК в Магнитогорске эвакуировали посетителей
Незрячий комик из Челябинска стал звездой стендапа
На Южном Урале по дороге на тренировку пропала школьница
Житель Челябинской области застрелил жену в цветочном салоне
В школе Магнитогорска детям раздали просроченные йогурты
Вынесли приговор жителю Кургана, который устроил стриптиз перед ребенком
В Зауралье столкнулись фуры с автомобилями и картошкой
Роллы с червяком обсуждают жители Челябинской области