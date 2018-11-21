Человек человеку — друг. В Челябинской области 10 тысяч волонтеров вершат добрые дела

СЕГОДНЯ 07:23 2018-11-21T07:23:17+03:00

За четыре года число добровольцев выросло больше чем вполовину

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Вместо четырех тысяч — десять: вот сколько волонтеров стало в Челябинской области за четыре последние года. Развитие волонтерского движения поддерживает губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В каждом городе и районе есть волонтерские центры. Активисты добрых дел каждый год собираются на окружной форум «Тепло».

— В регионе тысячи южноуральцев объединены в большую дружную волонтерскую семью, которая пользуются уважением и поддержкой в обществе. Они помогают в проведении крупнейших международных мероприятий, сохраняют культурное наследие и заботятся о природе, ведут поисковую работу, трудятся в социальных учреждениях и больницах, помогают пострадавшим в стихийных бедствиях. Эти люди вносят колоссальный вклад в развитие Челябинской области, — подчеркнул Дубровский.

С 2016 г на развитие добровольческого движения поступает субсидия — 1,3 млн руб в первый год, в 2017 у — 2,3 млн руб, в 2018 г — 2,8 млн руб.

С 23 по 25 ноября в Челябинске пройдет очередной слет волонтеров Урала «ТЕПЛО».