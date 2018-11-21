В Челябинске стройотрядовцы хотят возводить здания к саммитам ШОС и БРИКС

СЕГОДНЯ 07:20 2018-11-21T07:22:34+03:00

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— Сегодня мы по традиции отмечаем представителей молодежи, которые вносят значительный вклад в развитие культуры, спорта, других значимых социальных направлений. Мы увеличили размер губернаторской стипендии и премии им. Поляничко до 30 тыс рублей. Рассчитываю, что эти премии станут для вас стимулом к дальнейшей созидательной работе, — обратился к гостям ассамблеи Дубровский. ,

На молодежной ассамблее Борис Дубровский отметил более 100 южноуральцев возрастом от 14 до 30 лет за достижения в науке, культуре, творчестве, спорте и общественной деятельности, 53 из них получили стипендию губернатора.

Руководитель штаба студенческих отрядов ЮУрГГПУ Андрей Альгин попросил губернатора включить молодых бойцов в работу над объектами ШОС и БРИКС. Глава региона согласился: опыт и энергия молодых на больших стройках нужны.

А еще активисты предложили губернатору завести личный аккаунт в социальной сети Инстаграм, отметив, что с радостью подписались бы его страничку. Борис Дубровский пообещал обдумать предложение. Возможно, губернатор скоро стать активным пользователем популярной социальной сети.